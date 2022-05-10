Які варіанти сьогодні пропонують польські роботодавці українцям, які опинилися в цій країні, рятуючись від жахів російської агресії. На які вакансії і з якою оплатою можуть розраховувати ті наші співвітчизники, які не володіють польською мовою.

З цими та іншими аспектами працевлаштування біженців з України розібралися журналісти одного з провідних українських ЗМІ.

Для початку нагадаємо, що згідно з базою даних PESEL, аналога українського ідентифікаційного номера платника податків, право на офіційне працевлаштування отримали понад 400 тис. українських біженців працездатного віку. Близько 100 тис. з них вже отримали роботу. Тобто йдеться про кожного четвертого працездатного нашого співвітчизника.

Багато в чому такий показник став можливим завдяки тій обставині, що в Польщі актуальна проблема нестачі робочої сили. Особливо гостро це питання стоїть для сільської місцевості країни, де українців охоче беруть на роботу дрібні фермери.

– Мене запросили попрацювати у фермера в селі, в якому поляк прихистив наші дві сім’ї з дітьми. Платять 25 злотих на годину. Один день пололи бур’яни навколо будинку і ферми, інший день мили кахельні стіни в молочному цеху. – розповіла Ольга з Житомира, яка до війни працювала інженером у банку.

Повідомляється, що, наприклад, в передмісті Вроцлава запрошують сімейні пари для сезонної роботи: полоти і формувати клумби, косити траву. За це платять 16 злотих на годину (10 годин на день, 5-6 днів на тиждень). Мінімально на місяць можна заробити 3 200 злотих (22 400 гривень). За житло вираховують 200 злотих на місяць. Транспорт і одяг надають.

Більш високий рівень оплати – за роботу з доїльним апаратом на фермі. За цю працю платять від 4 500 до 5 000 злотих (до 35 тисяч гривень).

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Робота за фахом теж можлива

Якщо говорити про роботу за фахом, то серед вакансій досить часто зустрічаються доволі вигідні пропозиції.

Наприклад, у Варшаві швачці пропонують за роботу 17 злотих на годину за зшивання матеріалу повітряних фільтрів для кліматичних установок (10-12 годин, за житло 300 злотих). На місяць при 5-денному тижні зарплата становитиме близько 4 000 злотих (28 тисяч гривень).

Напередодні туристичного сезону вельми затребувані і масажисти із зарплатою близько 5 000 злотих. У центрах реабілітації співробітникам із медичною освітою за повний робочий день платять 6 000 злотих (42 тисяч гривень).

У ресторанах, особливо в курортних регіонах, можна влаштуватися кухарем або його помічником з оплатою до 12 тис. злотих на місяць (84 тис. гривень). Щоб претендувати на високу зарплату, потрібно знати польську кухню і вміти готувати страви ще якихось інших країн.

Для українців багато роботи на заводах

Наприклад, неподалік Гданська біля Балтійського моря є вакансія з чищення, нарізки та упаковки риби.

Робочий день – з 5.30 до 16.30 шість днів на тиждень. Умови роботи – за температури 12-16 градусів. Обіди, житло поруч з роботою – безкоштовно. Заробити можна в середньому 4 000 злотих (28 тисяч гривень).

Також на склади та в супермаркети на викладку товарів з палетів на полиці є багато вакансій. Середня зарплата – 16 злотих на годину. Перевага такої роботи – безкоштовне житло. Мінуси – потрібно піднімати тягарі, наприклад блоки упаковок з соками або мінеральною водою, консервами.