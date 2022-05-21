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Голова дипломатії Євросоюзу та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що неодмінно треба покарати російських військових, які ґвалтували українських жінок та дітей.

Про це верховний представник ЄС із закордонних справ написав у Twitter.

За його словами, зі звільнених регіонів України надходять повідомлення про немислимі злочини.

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– Сексуальне насильство як засіб боротьби з жінками та дітьми серед звірств, скоєних російськими військами. Винних мають притягнути до відповідальності, – заявив Боррель.

А ще він наголосив, що Євросоюз працюватиме над тим, щоб такі випадки не повторювалися у майбутньому.

Unspeakable crimes are being reported from liberated regions in Ukraine. Sexual violence as weapon of war against women & children among atrocities committed by Russian troops. Perpetrators must be held accountable. EU works globally to eliminate conflict-related sexual violence — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2022

19 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на Харківщині окупанти ґвалтували дітей на очах у матерів. За її словами, найчастіше жертвами зґвалтувань стають маленькі діти – як хлопчики, так і дівчатка. Також є зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.