Голова дипломатії Євросоюзу та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що неодмінно треба покарати російських військових, які ґвалтували українських жінок та дітей.

Про це верховний представник ЄС із закордонних справ написав у Twitter.

За його словами, зі звільнених регіонів України надходять повідомлення про немислимі злочини.

А ще він наголосив, що Євросоюз працюватиме над тим, щоб такі випадки не повторювалися у майбутньому.

Unspeakable crimes are being reported from liberated regions in Ukraine. Sexual violence as weapon of war against women & children among atrocities committed by Russian troops. Perpetrators must be held accountable.

EU works globally to eliminate conflict-related sexual violence

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2022