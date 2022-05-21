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Факти / Світ

Боррель закликав покарати окупантів, які ґвалтували українських жінок і дітей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
жозеп боррель
Фото: Depositphotos

Голова дипломатії Євросоюзу та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що неодмінно треба покарати російських військових, які ґвалтували українських жінок та дітей.

Про це верховний представник ЄС із закордонних справ написав у Twitter.

За його словами, зі звільнених регіонів України надходять повідомлення про немислимі злочини.

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– Сексуальне насильство як засіб боротьби з жінками та дітьми серед звірств, скоєних російськими військами. Винних мають притягнути до відповідальності, – заявив Боррель.

А ще він наголосив, що Євросоюз працюватиме над тим, щоб такі випадки не повторювалися у майбутньому.

19 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на Харківщині окупанти ґвалтували дітей на очах у матерів. За її словами, найчастіше жертвами зґвалтувань стають маленькі діти – як хлопчики, так і дівчатка. Також є зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

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