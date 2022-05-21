Боррель закликав покарати окупантів, які ґвалтували українських жінок і дітей
Голова дипломатії Євросоюзу та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що неодмінно треба покарати російських військових, які ґвалтували українських жінок та дітей.
Про це верховний представник ЄС із закордонних справ написав у Twitter.
За його словами, зі звільнених регіонів України надходять повідомлення про немислимі злочини.
– Сексуальне насильство як засіб боротьби з жінками та дітьми серед звірств, скоєних російськими військами. Винних мають притягнути до відповідальності, – заявив Боррель.
А ще він наголосив, що Євросоюз працюватиме над тим, щоб такі випадки не повторювалися у майбутньому.
Unspeakable crimes are being reported from liberated regions in Ukraine. Sexual violence as weapon of war against women & children among atrocities committed by Russian troops. Perpetrators must be held accountable.
EU works globally to eliminate conflict-related sexual violence
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2022
19 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на Харківщині окупанти ґвалтували дітей на очах у матерів. За її словами, найчастіше жертвами зґвалтувань стають маленькі діти – як хлопчики, так і дівчатка. Також є зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.