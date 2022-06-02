Июнь, 02 в 11:33

Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре боевых беспилотника MQ-1C Grey Eagle, оснащенных ракетами Hellfire.

MQ-1C Grey Eagle — американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства General Atomics.

Первый полет состоялся в 2004 году. Состоит на вооружении ВС США. Активно применялся на территории Ирака и Афганистана.

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Оснащенные системой NERO, беспилотники MQ-1C Grey Eagle могут выполнять операции по радиоэлектронной борьбе продолжительностью до трех раз дольше, чем пилотируемые самолеты. Кроме того, использование БПЛА позволяет лишний раз не рисковать жизнью пилотов.

Использование системы NERO наравне с Ceasar обеспечивает эффективную поддержку наземных подразделений с воздуха. Обе системы способны глушить радиоэлектронные объекты противника за пределами видимости.

БПЛА MQ-1C Gray Eagle развивает скорость до 250 км/ч и может находиться в воздухе до 30 часов. На четырех точках подвески БПЛА может нести ракеты AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger или авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.

В июле 2012 года Армия США заказала у компании General Atomics партию БПЛА Gray Eagle за $410 млн. В общей сложности американские военные используют свыше 60 беспилотников Gray Eagle.

Стоимость одного комплекса Gray Eagle, включающего в себя четыре беспилотника и системы управления, в 2011 году составляла около $90 млн.

Тактико-технические характеристики:

длина: 8 м

размах крыла: 17 м

максимальная взлётная масса: 1 450 кг

максимальная скорость: 250 км/ч

продолжительность полета: 30 часов

практический потолок: 8 850 м.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия