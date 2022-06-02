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Из-за ракетных обстрелов во Львовской области задерживаются более 10 поездов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Из-за ракетных обстрелов во Львовской области задерживаются более 10 поездов
Фото: УЗ

Из-за ракетных ударов, которые российский враг нанес по железнодорожной инфраструктуре Львовской области, задерживаются 12 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В настоящее время движение по поврежденному участку частично удалось восстановить.

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В частности, задерживаются поезда:

  • №37 Ужгород — Одесса
  • №135 Черновцы — Одесса
  • №26 Одесса — Рахов
  • №50 Трускавец — Киев
  • №82 Ужгород — Киев
  • №46 Харьков — Ужгород
  • №17 Харьков — Львов
  • №56 Рахов — Киев
  • №77 Ковель — Одесса
  • №36 Одесса — Перемышль
  • №716 Перемышль — Киев
  • №119 Запорожье – Львов.

В пресс-центре УЗ отметили, что у пассажиров, которые еще следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

Ранее сообщалось, что во Львовской области вражеской ракетой был нанесен удар по Стрыйскому району, а именно по железнодорожной инфраструктуре. Пострадали пять человек.

Источник: Укрзализныця
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