Июнь, 02 в 11:11

Из-за ракетных ударов, которые российский враг нанес по железнодорожной инфраструктуре Львовской области, задерживаются 12 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В настоящее время движение по поврежденному участку частично удалось восстановить.

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В частности, задерживаются поезда:

№37 Ужгород — Одесса

№135 Черновцы — Одесса

№26 Одесса — Рахов

№50 Трускавец — Киев

№82 Ужгород — Киев

№46 Харьков — Ужгород

№17 Харьков — Львов

№56 Рахов — Киев

№77 Ковель — Одесса

№36 Одесса — Перемышль

№716 Перемышль — Киев

№119 Запорожье – Львов.

В пресс-центре УЗ отметили, что у пассажиров, которые еще следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

Ранее сообщалось, что во Львовской области вражеской ракетой был нанесен удар по Стрыйскому району, а именно по железнодорожной инфраструктуре. Пострадали пять человек.