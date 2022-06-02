Из-за ракетных обстрелов во Львовской области задерживаются более 10 поездов
Фото: УЗ
Из-за ракетных ударов, которые российский враг нанес по железнодорожной инфраструктуре Львовской области, задерживаются 12 поездов.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В настоящее время движение по поврежденному участку частично удалось восстановить.
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В частности, задерживаются поезда:
- №37 Ужгород — Одесса
- №135 Черновцы — Одесса
- №26 Одесса — Рахов
- №50 Трускавец — Киев
- №82 Ужгород — Киев
- №46 Харьков — Ужгород
- №17 Харьков — Львов
- №56 Рахов — Киев
- №77 Ковель — Одесса
- №36 Одесса — Перемышль
- №716 Перемышль — Киев
- №119 Запорожье – Львов.
В пресс-центре УЗ отметили, что у пассажиров, которые еще следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.
Ранее сообщалось, что во Львовской области вражеской ракетой был нанесен удар по Стрыйскому району, а именно по железнодорожной инфраструктуре. Пострадали пять человек.