Полномасштабная война РФ против Украины привела к глобальному трехмерному кризису — ООН

Июнь, 04 в 8:47

Полномасштабная война России против Украины привела к глобальному кризису, который охватил продовольственную, энергетическую и финансовую сферы.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— Этот конфликт уже унес тысячи жизней, привел к многочисленным разрушениям, обусловил перемещение миллионов людей, повлек за собой недопустимые нарушения прав человека и разжигает трехмерный глобальный кризис — продовольственный, энергетический и финансовый — который бьет по наиболее уязвимым людям, странам и экономикам, — заявил он.

Генсек ООН в очередной раз призвал к немедленному прекращению насилия, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем пострадавшим, безопасной эвакуации гражданских лиц, оказавшихся в зонах боевых действий, а также срочной защите гражданского населения и соблюдению прав человека в соответствии с международными нормами.

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Антониу Гутерреш подчеркнул, что для разрешения этого конфликта нужны переговоры и диалог. По мнению генсека, чем быстрее стороны начнут прилагать добросовестные дипломатические усилия для прекращения этой войны, тем лучше это будет для Украины и всего мира.

Источник: ООН