Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Повномасштабна війна РФ проти України призвела до глобальної тривимірної кризи – ООН

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Повномасштабна війна РФ проти України призвела до глобальної тривимірної кризи – ООН
Фото: Офіс президента

Повномасштабна війна Росії проти України призвела до глобальної кризи, яка охопила продовольчу, енергетичну та фінансову сфери.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

– Цей конфлікт уже забрав тисячі життів, призвів до численних руйнувань, зумовив переміщення мільйонів людей, спричинив неприпустимі порушення прав людини й розпалює тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну й фінансову – яка б’є по найбільш уразливих людях, країнах і економіках, – заявив він.

Генсек ООН вкотре закликав до негайного припинення насильства, забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу до всіх постраждалих, безпечної евакуації цивільних осіб, які опинилися в зонах бойових дій, а також до термінового захисту цивільного населення й дотримання прав людини відповідно до міжнародних норм.

Зараз дивляться
Читайте
Влітку стане очевидним, що катастрофа наближається - Зеленський про продовольчу кризу

Антоніу Гутерреш наголосив, що для вирішення цього конфлікту потрібні переговори та діалог. На думку генсека, чим швидше сторони почнуть докладати сумлінних дипломатичних зусиль для припинення цієї війни, тим краще це буде для України та всього світу.

Джерело: ООН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка