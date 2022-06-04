Повномасштабна війна РФ проти України призвела до глобальної тривимірної кризи – ООН

Червень, 04 в 8:47

Повномасштабна війна Росії проти України призвела до глобальної кризи, яка охопила продовольчу, енергетичну та фінансову сфери.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

– Цей конфлікт уже забрав тисячі життів, призвів до численних руйнувань, зумовив переміщення мільйонів людей, спричинив неприпустимі порушення прав людини й розпалює тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну й фінансову – яка б’є по найбільш уразливих людях, країнах і економіках, – заявив він.

Генсек ООН вкотре закликав до негайного припинення насильства, забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу до всіх постраждалих, безпечної евакуації цивільних осіб, які опинилися в зонах бойових дій, а також до термінового захисту цивільного населення й дотримання прав людини відповідно до міжнародних норм.

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Антоніу Гутерреш наголосив, що для вирішення цього конфлікту потрібні переговори та діалог. На думку генсека, чим швидше сторони почнуть докладати сумлінних дипломатичних зусиль для припинення цієї війни, тим краще це буде для України та всього світу.

Джерело: ООН