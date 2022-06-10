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Факты / Мир

Макрон может посетить Киев на следующей неделе — СМИ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может приехать в Украину. Как сообщают французские СМИ, возможность такого визита в Киев сейчас тщательно изучает его окружение.

По информации издания Europe 1, Макрон может приехать в Украину уже на следующей неделе. Также СМИ предполагают, что во время визита президент Франции может объявить о дополнительном предоставлении ВСУ самоходных гаубиц Caesar.

— Франция, которая в конце апреля уже поставила Украине шесть гаубиц Caesar, к концу этого месяца может удвоить поставки этих установок. Официальное объявление об этом может совпасть с поездкой Эммануэля Макрона в Киев. Такая перспектива внимательно изучается окружением президента Франции, — пишет Europe 1.

Отметим, что с начала полномасштабной войны России против Украины Макрон еще не был с визитом в Украине, в отличие от своих европейских коллег. В то же время он уже несколько раз проводил телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Напомним, на днях Владимир Зеленский выступил с критикой в ​​адрес Эммануэля Макрона за его недавние заявления не унижать Россию.

На такие слова глава государства ответил французскому президенту четко и лаконично: чтобы быть лидером, нужно вести себя как лидер.

Источник: Europe 1

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