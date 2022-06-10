Червень, 10 в 14:26

Президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом може приїхати в Україну. Як повідомляють французькі ЗМІ, можливість такого візиту до Києва наразі ретельно вивчає його оточення.

За інформацією видання Europe 1, Макрон може приїхати до України вже наступного тижня. Також ЗМІ припускають, що під час цього візиту президент Франції може оголосити про додаткове надання ЗСУ самохідних гаубиць Caesar.

– Франція, яка наприкінці квітня вже поставила Україні шість гаубиць Caesar, на кінець цього місяця може подвоїти постачання цих установок. Офіційне оголошення про це може збігтися з поїздкою Еммануеля Макрона до Києва. Така перспектива наразі уважно вивчається оточенням президента Франції, – пише Europe 1.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Макрон ще не був з візитом в Україні, на відміну від своїх європейських колег. Натомість він вже кілька разів мав телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зараз дивляться

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський виступив з критикою на адресу Еммануеля Макрона за його нещодавні заяви не принижувати Росію.

На такі слова глава держави відповів французькому президенту чітко і лаконічно: щоб бути лідером, треба поводитися як лідер.

Джерело: Europe 1