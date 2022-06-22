Россия имитирует ракетные удары по Эстонии и нарушила ее воздушное пространство

Июнь, 22 в 8:34

Пограничный российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии, которая является членом НАТО, и находился там почти две минуты.

Об этом сообщает ERR.

Инцидент произошел 18 июня в районе Койдула на юго-востоке страны. Из-за этого посла РФ Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии и передали ему ноту.

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По данным канала, российский вертолет не имел плана полета, а его транспондер был выключен. Кроме того, пилот не имел двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения.

— Это крайне серьезный и неудачный с точки зрения Эстонии инцидент, который, несомненно, вызовет дополнительную напряженность и ни в коем случае не приемлем, – прокомментировали в МИД страны.

Инцидент в районе Койдула стал вторым нарушением россиянами воздушной границы Эстонии в этом году. В прошлом году РФ совершила пять таких нарушений.

Россия нарушила воздушное пространство Эстонии перед крупным саммитом Североатлантического альянса. Кроме того, российские войска проводят учения вблизи эстонской границы, имитируя ежедневные ракетные удары по стране. Как пишет Bloomberg, Минобороны Эстонии предупреждает об эскалации напряженности между Кремлем и государством НАТО.

— Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что уведомляют нас об этом, – заявил представитель МИД Эстонии.

Заместитель госсекретаря ведомства Рейн Таммсаар призвал РФ вывести войска из Украины и остановить кровавую войну. Кроме того, он выразил солидарность с Литвой на фоне блокады Калининградской области, отметив, что она выполняет решение четвертого пакета санкций Европейского Союза. Таммсаар подчеркнул, что РФ должна перестать угрожать своим соседям и осознать, что ее собственная агрессия против Украины дорого обходится.