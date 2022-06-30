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Факти / Світ

140 тис. протитанкових систем, артилерія, HIMARS: Байден повідомив про допомогу Україні від 50 країн

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден у четвер, 30 червня, під час брифінгу за підсумками саміту НАТО в Мадриді розповів, що понад 50 країн зобов’язалися надати військову допомогу Україні.

– США лідирують у зусиллях щодо підтримки України та союзники роблять значні вклади. Міністр оборони США Ллойд Остін зібрав понад 50 країн, які зобов’язалися взяти на себе нові вклади – це нова підтримка із 140 тис. протитанкових систем, близько 500 артилерійських систем (артилерія та боєприпаси), протикорабельні системи, а також передові системи залпового вогню, – перерахував американський президент.

Він також додав, що Україна отримає додаткові HIMARS та боєприпаси до них від інших країн, проте не розповів скільки і від кого саме. 

Байден підкреслив, що війна може закінчитися вже завтра, якщо РФ припинить свою “необдуману поведінку”.

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