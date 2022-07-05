Путин в тисках санкций, ему придется выбирать между “маслом” и оружием – Боррель

Июль, 05 в 14:19

Санкционное давление на Россию вряд ли заставит Владимира Путина сейчас изменить агрессивные планы относительно Украины, однако Кремлю придется делать выбор, поскольку санкции зажимают его в тиски, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

– Заставят ли Владимира Путина изменить свои стратегические расчеты эти значительные и возрастающие влияния? По всей вероятности, не в ближайшее время: его действия не руководствуются преимущественно экономической логикой. Однако, заставляя его выбирать либо масло, либо оружие, санкции запирают его в постепенно сжимающиеся тиски, – пишет политик в блоге.

По его словам, санкции против РФ будут лишь усиливаться в ближайшие месяцы, до конца 2022 года ЕС сократит импорт российской нефти на 90%, и это решение постепенно сделает Европу независимой от энергоносителей из РФ.

– Вероятно, Путин считал, что Европа не решится на санкции из-за своей энергетической зависимости. Это один из больших просчетов российского режима в ходе этого конфликта. Конечно, столь быстрый отказ от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и для нескольких экономических секторов. Но это цена, которую мы должны заплатить за защиту демократии и международного права, – подчеркнул дипломат.

Боррель заверил, что ЕС никогда не пойдет на уступки России, потому что это означало бы “открыть двери к закону джунглей в глобальном масштабе”.

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Источник: eeas.europa.eu