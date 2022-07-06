В США вырос уровень готовности поддерживать Украину — опрос

Июль, 06 в 12:43

Жители США готовы поддерживать Украину, несмотря на рост инфляции и высокие цены на энергоресурсы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Брукингского института в конце июня.

Отмечается, что 62% американцев готовы для поддержки Украины терпеть более высокие затраты на электроэнергию (в мае таких было 59%, в марте – 73%). Кроме того, 58% опрошенных готовы к росту инфляции (52% – в мае, 65% – в марте).

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В то же время, низкой (32%) остается готовность граждан к потере американских войск.

В институте установили, что сторонники демократической партии выражают гораздо большую готовность платить за поддержку Украины, чем республиканцы.

Большинство американцев (56%) выступают за введение бесполетной зоны над Украиной.

Также респонденты считают, что Украина скорее добьется успеха, чем потерпит неудачу (27% против 20%).