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Производитель бытовой техники Electrolux Professional уходит из России

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Производитель бытовой техники Electrolux Professional уходит из России
Фото: Depositphotos

Шведская многонациональная компания по производству профессиональной бытовой техники Electrolux Professional прекращает свою деятельность в России.

Соответствующее решение производитель принял из-за введенных санкций против РФ за ее полномасштабное вторжение в Украину.

— Electrolux Professional уважает все санкции и экспортный контроль в Россию. Из-за продолжающейся войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — сказал президент и генеральный директор компании Альберто Заната.

Electrolux Professional передаст свой бизнес в России местному управлению. Кроме стоимости выхода в размере 35 млн шведских крон, ожидается, что решение покинуть Россию не будет иметь никакого влияния на прибыльность группы.

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Electrolux Professional имеет 25 сотрудников в РФ. В 2021 году продажи в стране составляли примерно 1% продаж группы.

В конце июня также стало известно, что спортивный бренд Nike полностью уходит с рынка России.

Источник: Cision

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