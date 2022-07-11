Липень, 11 в 13:06

Шведська багатонаціональна компанія з виробництва професійної побутової техніки Electrolux Professional припиняє свою діяльність у Росії.

Відповідне рішення виробник ухвалив через запроваджені санкції проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну.

– Electrolux Professional поважає всі санкції та експортний контроль до Росії. Через війну та санкції ми передбачаємо, що не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі, – сказав президент і генеральний директор компанії Альберто Заната.

Electrolux Professional передасть свій бізнес у Росії місцевому керівництву. Окрім вартості виходу у розмірі 35 млн шведських крон, очікується, що рішення покинути Росію не матиме жодного суттєвого впливу на прибутковість групи.

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Electrolux Professional має 25 співробітників в РФ. У 2021 році продажі в країні становили приблизно 1% продажів групи.

Наприкінці червня також стало відомо, що спортивний бренд Nike повністю йде з ринку Росії.

Джерело: Cision