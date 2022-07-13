Германия полностью отказывается от российских газа и нефти — Кукис сказал когда

Июль, 13 в 13:37

Замминистра финансов Йорг Кукис заявил, что Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа и российскую нефть 31 декабря.

По словам Кукиса, главной задачей на будущее будет восполнение огромного пробела, который останется, когда ЕС откажется от 158 млрд куб. газа в год, поставляемых Россией.

— Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь — сказал он на Сиднейском энергетическом форуме, организованном совместно правительством Австралии и Международным энергетическим агентством.

Он уточнил, что ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

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— Всем, кто знаком с историей нефтепровода Дружба, который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, избавиться от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев, — заявил Кукис.

Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного природного газа, чтобы помочь восполнить пробел в поставках газа. Однако замминистра подчеркнул, что даже поставки со стороны США и Катара около 30 млрд куб газа в форме LNG в Европу все еще оставляют огромный пробел.

Источник: News.am

Фото: Рixabay