Німеччина повністю відмовляється від російських газу та нафти – Кукіс сказав коли

Липень, 13 в 13:37

Заступник міністра фінансів Йорг Кукіс заявив, що Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня та російську нафту 31 грудня.

За словами Кукіса, головним завданням на майбутнє буде заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли ЄС відмовиться від 158 млрд куб. газу на рік, що поставляються Росією.

– За кілька тижнів ми перестанемо використовувати російське вугілля, — сказав він на Сіднейському енергетичному форумі, організованому спільно урядом Австралії та Міжнародним енергетичним агентством.

Він уточнив, що раніше Росія постачала до Німеччини 40% вугілля та 40% нафти.

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– Усім, хто знайомий з історією нафтопроводу Дружба, який уже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбутися цієї залежності — справа не тривіальна, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців, — заявив Кукіс.

Німеччина швидко розвиває термінали для імпорту зрідженого природного газу, щоб допомогти заповнити прогалину в постачанні газу. Проте заступник міністра наголосив, що навіть поставки з боку США та Катару близько 30 млрд куб газу у формі LNG до Європи все ще залишають величезну прогалину.

Джерело: News.am

Фото: Рixabay