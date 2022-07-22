Молдова не пустила в свою страну военных РФ из Приднестровья — МИД

Июль, 22 в 13:08

МИД Молдовы подтвердил, что не разрешил въезд на территорию страны военным РФ из так называемой оперативной группы (ОГРВ), базирующейся в Приднестровье.

— Ротация военнослужащих в составе российского миротворческого контингента осуществляется по механизму, созданному во избежание рисков и обеспечения скоординированного перемещения личного состава контингента, — отметил представитель МИД Даниэль Воде.

В комментарии МИД повторяет позицию властей Молдовы по поводу необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из страны.

Накануне российский МИД выразил обеспокоенность случаями задержания российских офицеров, “направлявшихся в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента”.

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Справка. Военный контингент РФ в Приднестровье называется Оперативной группой российских войск (ОГРО). ОГРО создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и активно участвовала в Приднестровском конфликте.

ОГРВ достаточно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРО комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Источник: Европейская правда

Фото: Erllre|Dreamstime.com