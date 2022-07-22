Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Молдова не пустила в свою страну военных РФ из Приднестровья — МИД

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Молдова

МИД Молдовы подтвердил, что не разрешил въезд на территорию страны военным РФ из так называемой оперативной группы (ОГРВ), базирующейся в Приднестровье.

— Ротация военнослужащих в составе российского миротворческого контингента осуществляется по механизму, созданному во избежание рисков и обеспечения скоординированного перемещения личного состава контингента, — отметил представитель МИД Даниэль Воде.

В комментарии МИД повторяет позицию властей Молдовы по поводу необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из страны.

Читайте
Делаем все возможное, чтобы Приднестровье не представляло угрозу Украине и Молдове - Санду

Накануне российский МИД выразил обеспокоенность случаями задержания российских офицеров, “направлявшихся в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента”.

Сейчас смотрят

Справка. Военный контингент РФ в Приднестровье называется Оперативной группой российских войск (ОГРО). ОГРО создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и активно участвовала в Приднестровском конфликте.

ОГРВ достаточно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРО комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Источник: Европейская правда

Фото: Erllre|Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка