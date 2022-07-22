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Молдова не пустила в свою країну військових РФ із Придністров’я – МЗС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Молдова

МЗC Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни військовим РФ з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.

– Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту, – зазначив речник МЗС Даніель Воде.

У коментарі МЗС повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з країни.

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Напередодні російське МЗС висловило стурбованість випадками затримання російських офіцерів, які “направлялися до Придністров’я для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту”.

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Довідка. Військовий контингент РФ у Придністров’ї має офіційну назву Оперативна група російських військ (ОГРВ). ОГРВ створена із залишків колишньої 14-ї російської армії, що була розміщена тут на початку 1990-х та брала активну участь у Придністровському конфлікті.

ОГРВ є досить нечисельною: два мотострілецьких батальйони плюс підрозділ управління. Загалом це – від 1500 до 1700 військовослужбовців РФ. Переважна більшість складу ОГРВ комплектується з місцевих жителів, які мають російське громадянство.

Джерело: Європейська правда

Фото: Erllre|Dreamstime.com

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