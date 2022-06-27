Делаем все возможное, чтобы Приднестровье не представляло угрозу Украине и Молдове — Санду
Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не дать Приднестровью угрожать Украине и Молдове.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что представители власти тщательно отслеживают все события в Приднестровье и никаких угроз на данный момент не видят.
— Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, которые влияют на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, которые призваны дестабилизировать обстановку, — сказала Санду.
Отметим, что в понедельник, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду прибыла с рабочим визитом в Киев.
На встрече с Владимиром Зеленским они обсудили противостояние российскому вторжению в Украину, украинский транзит по территории Молдовы и энергетическое сотрудничество.
Кроме этого, Санду посетила Бородянку, Бучу, Ирпень, которые пострадали в результате оккупации российскими войсками.