Июнь, 27 в 19:18

Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не дать Приднестровью угрожать Украине и Молдове.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что представители власти тщательно отслеживают все события в Приднестровье и никаких угроз на данный момент не видят.

— Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, которые влияют на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, которые призваны дестабилизировать обстановку, — сказала Санду.

Отметим, что в понедельник, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду прибыла с рабочим визитом в Киев.

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На встрече с Владимиром Зеленским они обсудили противостояние российскому вторжению в Украину, украинский транзит по территории Молдовы и энергетическое сотрудничество.

Кроме этого, Санду посетила Бородянку, Бучу, Ирпень, которые пострадали в результате оккупации российскими войсками.