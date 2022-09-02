Вересень, 02 в 16:53

У п’ятницю, 2 вересня, міністри фінансів країн Великої сімки (G7) затвердили граничну ціну на нафту з Росії.

Про це йдеться у заяві Великої сімки, поширеній 2 вересня.

– Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як страхування та надання фінансування, судам, які перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну, – повідомив канцлер казначейства Британії Надхім Захаві.

Він додав, що країни G7 єдині у своїй протидії російській варварській агресії та зроблять усе можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі за суверенітет, демократію та свободу.

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Також Велика сімка створить “широку коаліцію” для спільного запровадження цін.

– Ми хочемо створити широку коаліцію з метою максимізувати ефективність наших заходів, а також закликаємо всі країни, які все ще хочуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижче за стелю, – сказано у заяві.

Ліміт цін збираються визначити всією коаліцією. Очікується, що його буде встановлено на рівні, заснованому на низці технічних параметрів.

Також країни G7 збираються продовжити заохочувати нафтовидобувні країни збільшувати свій видобуток.

Раніше повідомлялося, що країни Великої сімки збираються запровадити обмеження на вартість російської нафти на початок грудня. Вони хочуть, щоб ліміт на ціну запрацював одночасно в ЄС та членах G7.

У Bloomberg стверджують, що США та союзники хочуть встановити максимальну ціну на нафту з РФ на рівні $40-60 за барель.