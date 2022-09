Жена президента Украины, первая леди Елена Зеленская как почетная гостья посетит State of the European Union.

Это ежегодная программная речь президента Еврокомиссии в Европарламенте на открытии сентябрьской сессии, в которой подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты на будущий.

Она считается ключевым событием для Европейского Союза.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address.

The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world.

Europe will stand with you every step of the way.

We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 13, 2022