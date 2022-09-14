Сентябрь, 14 в 9:09

Жена президента Украины, первая леди Елена Зеленская как почетная гостья посетит State of the European Union.

Это ежегодная программная речь президента Еврокомиссии в Европарламенте на открытии сентябрьской сессии, в которой подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты на будущий.

Она считается ключевым событием для Европейского Союза.

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— Рада приветствовать первую леди Елену Зеленскую, которая завтра будет моей почетной гостьей на обращении State of the Union. Храбрость украинцев тронула и вдохновила мир. Европа будет рядом с вами с каждым шагом на этом пути. Вместе мы будем сильнее, – сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address. The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world. Europe will stand with you every step of the way. We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 13, 2022

После речи фон дер Ляен состоятся пленарные дебаты.

Заметим, что это первый прецедент, когда на такое событие приглашают представителя Украины.

Напомним, в июле этого года Елена Зеленская выступила в Конгрессе США. Она призвала Штаты предоставить украинским Вооруженным силам больше оружия и систем противовоздушной обороны.