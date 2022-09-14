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Представителя Украины приглашают впервые: Зеленская посетит ключевое для ЕС событие

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Представителя Украины приглашают впервые: Зеленская посетит ключевое для ЕС событие
Фото: Офис президента

Жена президента Украины, первая леди Елена Зеленская как почетная гостья посетит State of the European Union.

Это ежегодная программная речь президента Еврокомиссии в Европарламенте на открытии сентябрьской сессии, в которой подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты на будущий.

Она считается ключевым событием для Европейского Союза.

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— Рада приветствовать первую леди Елену Зеленскую, которая завтра будет моей почетной гостьей на обращении State of the Union. Храбрость украинцев тронула и вдохновила мир. Европа будет рядом с вами с каждым шагом на этом пути. Вместе мы будем сильнее, – сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После речи фон дер Ляен состоятся пленарные дебаты.

Заметим, что это первый прецедент, когда на такое событие приглашают представителя Украины.

Напомним, в июле этого года Елена Зеленская выступила в Конгрессе США. Она призвала Штаты предоставить украинским Вооруженным силам больше оружия и систем противовоздушной обороны.

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