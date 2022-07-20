Июль, 20 в 19:40

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала Конгресс США предоставить украинским Вооруженным силам больше оружия и систем противовоздушной обороны, чтобы предотвратить гибель детей, умирающих в результате ракетных авиаударов со стороны РФ.

Выступление супруги Владимира Зеленского перед обеими палатами Конгресса США транслировал Офис президента Украины.

Первая леди рассказала несколько историй украинцев, понесших те или иные потери из-за российского вторжения. Она отдельно упомянула об ударах по Виннице, в результате которых российская авиация “убила детей в колясках”.

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– Мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своим детям, чтобы они ложились спать спокойно. Больше ударов с воздуха не будет, – сказала она.

Кроме того, первая леди Украины рассказала об истории пожилых людей, которым удалось пережить Вторую мировую войну и нацистские концлагеря, но не смогли выжить после ударов России по Украине.

– Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени потерявших руки и ноги. От имени людей, еще живых и целых. От тех, кто воюет и кто ждет своих родных с передовой. Я прошу вещь, которую я хотела бы никогда не просить. Я прошу вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю. А чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас противовоздушную оборону. Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, детские комнаты и целые семьи, – сказала Елена Зеленская.

Напомним, визит Елены Зеленской в ​​Соединные Штаты начался с посещения Белого дома 19 июля, где она встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден. Кроме того, первая леди Украины встретилась с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.