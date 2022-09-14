Вересень, 14 в 9:09

Дружина президента України, перша леді Олена Зеленська як почесна гостя відвідає цьогорічну State of the European Union.

Це щорічна програмна промова президента Єврокомісії у Європарламенті на відкритті вересневої сесії, у якій підбивають підсумки минулого року і визначають пріоритети на майбутній.

Вона вважається ключовою подією для Європейського Союзу.

Зараз дивляться

– Рада вітати першу леді Олену Зеленську, яка завтра буде моєю почесною гостею на зверненні State of the Union. Хоробрість українців зворушила і надихнула світ. Європа буде поруч з вами з кожним кроком на цьому шляху. Разом ми будемо сильніші, – повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address. The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world. Europe will stand with you every step of the way. We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 13, 2022

Після промови фон дер Ляєн відбудуться пленарні дебати.

Зауважимо, що це перший прецедент, коли на таку подію запрошують представника України.

Нагадаємо, у липні цього року Олена Зеленська виступила у Конгресі США. Вона закликала закликала Штати надати українським Збройним силам більше зброї та систем протиповітряної оборони.