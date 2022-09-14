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Факти / Світ

Представника України запрошують вперше: Зеленська відвідає ключову для ЄС подію

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Представника України запрошують вперше: Зеленська відвідає ключову для ЄС подію
Фото: Офіс президента

Дружина президента України, перша леді Олена Зеленська як почесна гостя відвідає цьогорічну State of the European Union.

Це щорічна програмна промова президента Єврокомісії у Європарламенті на відкритті вересневої сесії, у якій підбивають підсумки минулого року і визначають пріоритети на майбутній.

Вона вважається ключовою подією для Європейського Союзу.

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– Рада вітати першу леді Олену Зеленську, яка завтра буде моєю почесною гостею на зверненні State of the Union. Хоробрість українців зворушила і надихнула світ. Європа буде поруч з вами з кожним кроком на цьому шляху. Разом ми будемо сильніші, – повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Після промови фон дер Ляєн відбудуться пленарні дебати.

Зауважимо, що це перший прецедент, коли на таку подію запрошують представника України.

Нагадаємо, у липні цього року Олена Зеленська виступила у Конгресі США. Вона закликала закликала Штати надати українським Збройним силам більше зброї та систем протиповітряної оборони.

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