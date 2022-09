Дружина президента України, перша леді Олена Зеленська як почесна гостя відвідає цьогорічну State of the European Union.

Це щорічна програмна промова президента Єврокомісії у Європарламенті на відкритті вересневої сесії, у якій підбивають підсумки минулого року і визначають пріоритети на майбутній.

Вона вважається ключовою подією для Європейського Союзу.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address.

The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world.

Europe will stand with you every step of the way.

We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 13, 2022