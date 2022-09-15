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США ввели санкции против Кадырова и его семьи

Анастасия Гевко, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

США ввели санкции против 22 лиц и организаций, которые поддерживают войну Российской Федерации против Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Как уточняется, в списке оказался глава Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи, а также коллаборанты, которые позанимали должности на оккупированных территориях Украины. 

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Под ограничения попали и компании, которые могут быть связаны с производством оружия.

Эту информацию уже прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

– США ввели санкции против 22 человек и двух организаций, поддерживающих развязанную россией войну против Украины. Среди попавших под санкции – Рамзан Кадыров и члены его семьи, – говорится в сообщении.

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