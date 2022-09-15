США ввели санкции против Кадырова и его семьи

Сентябрь, 15 в 19:13

США ввели санкции против 22 лиц и организаций, которые поддерживают войну Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Как уточняется, в списке оказался глава Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи, а также коллаборанты, которые позанимали должности на оккупированных территориях Украины.

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Под ограничения попали и компании, которые могут быть связаны с производством оружия.

Эту информацию уже прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.