США ввели санкції проти Кадирова та його сім’ї
Фото: Depositphotos
США ввели санкції проти 22 осіб та організацій, які підтримують війну Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
Як уточнюється, у списку опинився голова Чечні Рамзан Кадиров та члени його родини, а також колаборанти, які обіймали посади на окупованих територіях України.
Зараз дивляться
Під обмеження потрапили й компанії, які можуть бути пов’язані з виробництвом зброї.
Цю інформацію вже прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак.
– США ввели санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують розв’язану Росією війну проти України. Серед тих, хто потрапив під санкції – Рамзан Кадиров та члени його родини, – йдеться у повідомленні.