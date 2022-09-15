США ввели санкції проти Кадирова та його сім’ї

Вересень, 15 в 19:13

США ввели санкції проти 22 осіб та організацій, які підтримують війну Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Як уточнюється, у списку опинився голова Чечні Рамзан Кадиров та члени його родини, а також колаборанти, які обіймали посади на окупованих територіях України.

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Під обмеження потрапили й компанії, які можуть бути пов’язані з виробництвом зброї.

Цю інформацію вже прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак.