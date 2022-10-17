Из-за войны в Украине количество людей на грани голода может увеличиться на 70 млн — Блинкен
Из-за войны в Украине количество людей на грани голода может увеличиться на 70 миллионов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
– В начале 2022 года более 190 миллионов человек оказались в условиях острой продовольственной нестабильности. Война в Украине может добавить к ним еще 70 миллионов человек. Миллионы сталкиваются с голодом и недоеданием, – заявил он.
Госсекретарь добавил, что комбинированное влияние глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, “включая жестокую агрессивную войну России против Украины”, нарушили производственные цепи и поставки, что привело к резкому снижению продовольственной безопасности в мире, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.
Источник: Госдеп