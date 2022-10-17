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Из-за войны в Украине количество людей на грани голода может увеличиться на 70 млн — Блинкен

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Из-за войны в Украине количество людей на грани голода может увеличиться на 70 миллионов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

– В начале 2022 года более 190 миллионов человек оказались в условиях острой продовольственной нестабильности. Война в Украине может добавить к ним еще 70 миллионов человек. Миллионы сталкиваются с голодом и недоеданием, – заявил он.

Госсекретарь добавил, что комбинированное влияние глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, “включая жестокую агрессивную войну России против Украины”, нарушили производственные цепи и поставки, что привело к резкому снижению продовольственной безопасности в мире, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.

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Источник: Госдеп

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