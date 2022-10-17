Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Через війну в Україні кількість людей на межі голоду може збільшитись на 70 млн – Блінкен

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Через війну в Україні кількість людей на межі голоду може збільшитися на 70 мільйонів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– На початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися в умовах гострої продовольчої нестабільності. Війна в Україні може додати до них ще 70 мільйонів людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням, – заявив він.

Держсекретар додав, що комбінований вплив глобальної пандемії, зростаючий тиск кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, “включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України”, порушили ланцюги виробництва та постачання, що призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення.

Зараз дивляться
Читайте
Росія провокує штучний голод у світі: Зеленський пояснив, навіщо продовжувати зернову угоду

Джерело: Держдеп

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка