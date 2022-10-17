Через війну в Україні кількість людей на межі голоду може збільшитись на 70 млн – Блінкен

Жовтень, 17 в 0:59

Через війну в Україні кількість людей на межі голоду може збільшитися на 70 мільйонів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– На початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися в умовах гострої продовольчої нестабільності. Війна в Україні може додати до них ще 70 мільйонів людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням, – заявив він.

Держсекретар додав, що комбінований вплив глобальної пандемії, зростаючий тиск кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, “включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України”, порушили ланцюги виробництва та постачання, що призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення.

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Джерело: Держдеп