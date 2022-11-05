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После заявлений США о поставках боеприпасов: поезд из КНДР отправился в РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
После заявлений США о поставках боеприпасов: поезд из КНДР отправился в РФ
Фото: Unsplash

Через день после того, как в США заявили, что Пхеньян тайно передает России боеприпасы, поезд из Северной Кореи пересек границу с РФ.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Их опубликовал сайт 38 North, который анализирует события в КНДР.

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Движение поезда зафиксировали на единственном сухопутном участке сообщения между Северной Кореей и Россией днем ​​4 ноября. Этот маршрут, как и свои границы, КНДР закрыла в феврале 2020-го из-за пандемии коронавируса.

Но уже в сентябре 2022 года Северная Корея и Россия договорились о возобновлении железнодорожного сообщения. По информации 38 North, определить, для чего поезд пересек границу, по снимкам невозможно.

В начале этой недели СМИ также писали, что из России в Северную Корею по железной дороге перевезли 30 лошадей. Это был якобы подарок российского диктатора Владимира Путина главе КНДР Ким Чен Ыну. Однако этот груз спутники не зафиксировали.

Напомним, 2 ноября США обвинили КНДР в попытке скрыть поставки боеприпасов в Россию для войны против Украины.

По данным американской разведки, Северная Корея пытается это сделать, создав впечатление, что снаряды якобы едут в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

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