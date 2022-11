После заявлений США о поставках боеприпасов: поезд из КНДР отправился в РФ

Через день после того, как в США заявили, что Пхеньян тайно передает России боеприпасы, поезд из Северной Кореи пересек границу с РФ.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Их опубликовал сайт 38 North, который анализирует события в КНДР.

Commercial satellite imagery shows a train crossed from #DPRK into Russia on Nov 4. This is the first traffic seen on the route in several years amid reported NK-to-Russia arms sales & expected trade resumption. Analysis: @martyn_williams & Peter Makowsky. https://t.co/Un1ZTTkWbD

— 38 North (@38NorthNK) November 4, 2022