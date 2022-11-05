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Факти / Світ

Після заяв США про постачання боєприпасів: потяг з КНДР вирушив до РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Після заяв США про постачання боєприпасів: потяг з КНДР вирушив до РФ
Фото: Unsplash

Через день після того, як у США заявили, що Пхеньян таємно передає Росії боєприпаси, потяг із Північної Кореї перетнув кордон із РФ.

Про це свідчать супутникові знімки. Їх опублікував сайт 38 North, який аналізує події в КНДР.

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Рух потяга зафіксували на єдиній сухопутній ділянці сполучення між Північною Кореєю та Росією вдень 4 листопада. Цей маршрут, як і свої кордони, КНДР закрила в лютому 2020-го через пандемію коронавірусу.

Але вже у вересні 2022 року Північна Корея і Росія домовилися про відновлення залізничного сполучення. За інформацією 38 North, визначити, для чого потяг перетнув кордон, за знімками неможливо.

На початку цього тижня ЗМІ також писали, що з Росії до Північної Кореї залізницею перевезли 30 коней. Це був начебто подарунок російського диктатора Володимира Путіна главі КНДР Кім Чен Ину. Однак цей вантаж супутники не зафіксували.

Нагадаємо, 2 листопада США звинуватили КНДР у спробі приховати постачання боєприпасів до Росії для війни проти України.

За даними американської розвідки, Північна Корея намагається це зробити, створивши враження, що снаряди начебто їдуть до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

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