Після заяв США про постачання боєприпасів: потяг з КНДР вирушив до РФ

Через день після того, як у США заявили, що Пхеньян таємно передає Росії боєприпаси, потяг із Північної Кореї перетнув кордон із РФ.

Про це свідчать супутникові знімки. Їх опублікував сайт 38 North, який аналізує події в КНДР.

Commercial satellite imagery shows a train crossed from #DPRK into Russia on Nov 4. This is the first traffic seen on the route in several years amid reported NK-to-Russia arms sales & expected trade resumption. Analysis: @martyn_williams & Peter Makowsky. https://t.co/Un1ZTTkWbD

— 38 North (@38NorthNK) November 4, 2022