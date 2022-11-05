Ноябрь, 05 в 20:52

США передали Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS с 24 февраля. Все они остаются целыми и продолжают работать на фронте в противостоянии российской агрессии. Об этом на условиях анонимности рассказал Politico высокопоставленный чиновник из Пентагона.

Он отметил, что российские оккупанты не смогли уничтожить ни одну из этих РСЗО и подтвердил, что HIMARS позволили изменить правила ведения боевых действий – украинские защитники смогли наносить удары по вражеским тылам.

По данным чиновника из Минобороны США, за сутки Украина выстреливает от четырех до семи тысяч боеприпасов на поле боя. Россия – 20 тысяч. Однако враг нередко применяет артиллерийские установки и РСЗО, чтобы ударять по мирным населенным пунктам – Никополю, например.

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ВСУ же с помощью реактивных систем залпового огня с дальностью поражения до 80 км смогли уничтожить сотни складов с боеприпасами, пунктов управления и дислокации оккупантов.

Напомним, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщал в начале сентября, что на тот момент с помощью HIMARS украинские защитники поразили более 400 целей.

Украина получила последнюю партию из четырех американских РСЗО 12 октября.