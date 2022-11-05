Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

РФ не змогла знищити жодного HIMARS в Україні – представник Пентагону

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
РФ не змогла знищити жодного HIMARS в Україні – представник Пентагону
Фото: Getty Images

США передали Україні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS із 24 лютого. Усі вони залишаються цілими та продовжують працювати на фронті у протистоянні російській агресії. Про це на умовах анонімності розповів Politico високопосадовець із Пентагону.

Він зазначив, що російські окупанти не змогли знищити жодну з цих РСЗВ і підтвердив, що HIMARS дозволили змінити правила ведення бойових дій – українські захисники змогли завдавати ударів по ворожих тилах.

За даними чиновника із Міноборони США, за добу Україна вистрілює від чотирьох до семи тисяч боєприпасів на полі бою. Росія – 20 тисяч. Проте ворог нерідко застосовує артилерійські установки та РСЗВ, щоб ударяти по мирних населених пунктах – Нікополю, наприклад.

Зараз дивляться

ЗСУ ж за допомогою реактивних систем залпового вогню з дальністю ураження до 80 км змогли знищити сотні складів із боєприпасами, пунктів управління та дислокації окупантів.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомляв на початку вересня, що на той момент за допомогою HIMARS українські захисники вразили понад 400 цілей.

Україна отримала останню партію із чотирьох американських РСЗВ 12 жовтня.

Читайте
Єдина можлива делегація для "переговорів" з РФ має складатися з HIMARS - Подоляк

Джерело: Politico
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка