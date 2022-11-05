Листопад, 05 в 20:52

США передали Україні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS із 24 лютого. Усі вони залишаються цілими та продовжують працювати на фронті у протистоянні російській агресії. Про це на умовах анонімності розповів Politico високопосадовець із Пентагону.

Він зазначив, що російські окупанти не змогли знищити жодну з цих РСЗВ і підтвердив, що HIMARS дозволили змінити правила ведення бойових дій – українські захисники змогли завдавати ударів по ворожих тилах.

За даними чиновника із Міноборони США, за добу Україна вистрілює від чотирьох до семи тисяч боєприпасів на полі бою. Росія – 20 тисяч. Проте ворог нерідко застосовує артилерійські установки та РСЗВ, щоб ударяти по мирних населених пунктах – Нікополю, наприклад.

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ЗСУ ж за допомогою реактивних систем залпового вогню з дальністю ураження до 80 км змогли знищити сотні складів із боєприпасами, пунктів управління та дислокації окупантів.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомляв на початку вересня, що на той момент за допомогою HIMARS українські захисники вразили понад 400 цілей.

Україна отримала останню партію із чотирьох американських РСЗВ 12 жовтня.