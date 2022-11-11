Листопад, 11 в 19:42

Німеччина вирішила надати Україні мільярд євро допомоги на безпеку у кіберпросторі. Про це заявив депутат Бундестагу Робін Вагенер.

– Частина цієї суми піде на підтримку груп, які реєструють докази порушень прав людини та воєнних злочинів, – повідомив він.

Зазначається, що німецький уряд додатково виділив ці гроші з федерального бюджету на наступний рік.

– Бюджет України ясно показує, що наша підтримка виходить далеко за межі важливих і необхідних постачань зброї, – сказав Вагенер.

Додаткові гроші спрямують також на підтримку громадянського суспільства в ширшому регіоні. Це включає захист журналістів в Україні, а також Білорусі та Росії.

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Кошти виділили на тлі суперечок щодо того, чи має Німеччина активізувати надання Україні військової допомоги. Нагадаємо, що Київ неодноразово повідомляв про те, що українській армії потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки.

Зазначається, що це рішення стало перемогою партії Зелених, яка найрішучіше підтримує надання Україні військової допомоги, починаючи з 24 лютого.

Раніше партія виступала проти постачання зброї в зони конфліктів.

До цього у рамках нового пакету військової допомоги Німеччина передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM, а також бронемашини Dingo.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, тим часом, запропонував нову форму допомоги Україні – з залученням міст-побратимів.