Октябрь, 25 в 21:18

Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Я сегодня пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS и также четыре наших гаубицы Panzerhaubitze 2000. В ближайшие дни они будут переданы Украине, — сказал он.

Штайнмайер отметил, что в целом Украина должна получить четыре самых современных системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые будут защищать украинцев от российской агрессии.

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Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Украину во вторник, 25 октября.

По словам чиновника, для него очень важно “послать знак солидарности украинцам, особенно сейчас, в фазе возмутительных российских авиаударов по стране”.

Штайнмайер заявил, что Германия и дальше будет продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, экономическом и гуманитарном аспектах.