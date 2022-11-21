Несмотря на санкции: РФ увеличила экспорт удобрений в Индию на 371% – СМИ

Ноябрь, 21 в 17:57

Россия впервые стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индию в первой половине 2022/23 финансового года. Ей удалось достичь этого с помощью скидок по сравнению с преобладающими мировыми ценами. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

По данным издания, россияне заняли более пятой доли рынка, в целом импорт российских удобрений Индией вырос на 371% до рекордных 2,15 млн тонн за первые шесть месяцев года, начавшегося 1 апреля.

Так, высокопоставленный правительственный чиновник, внимательно следивший за импортом, но пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса, рассказал, что в стоимостном выражении импорт Индии за этот период вырос на 765% до $1,6 млрд. За весь последний финансовый год Индия импортировала из России 1,26 млн тонн.

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– Индия изо всех сил пыталась получить удобрения по разумным ценам после эскалации конфликта между Россией и Украиной. Поставки из России были своевременными и по разумным ценам. Это помогло нам избежать возможного дефицита, – утверждает чиновник.

Цены на удобрения на мировом рынке подскочили с марта после того, как западные страны ввели санкции за вторжение в Украину против поставок удобрений из России и Беларуси, которые ранее были ключевыми экспортерами данной продукции.

В совокупности на Россию и Беларусь в прошлом году приходилось более 40% мирового экспорта калия. На Россию приходилось около 22% мирового экспорта аммиака, 14% мирового экспорта карбамида и около 14% моноаммонийфосфата (МАФ) – всех основных видов удобрений.

– Это была беспроигрышная ситуация для Индии и России. Индия иногда получала скидки более чем на $70 за тонну по сравнению с мировыми ценами. Россия получила крупного покупателя, который может заменить европейских, – рассказал высокопоставленный представитель отрасли, который ведет переговоры с зарубежными поставщиками от имени индийских покупателей.

В июне Индия получила диаммонийфосфат (ДАФ) из России по цене $920-925 за тонну на основе стоимости и фрахта (CFR), в то время как другие азиатские покупатели платили более $1 тыс., заявили представители отрасли.

Всплеск поставок из России вдвое сократил экспорт Китая в Индию до 1,78 млн тонн в первой половине 2022/23 года.

Экспорт из других стран, таких как Иордания, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, также сократился.

В 2021/22 финансовом году доля России в индийском импорте составляла около 6%, а доля Китая — 24%.

По словам чиновника, доля России на рынке подскочила до 21% в первой половине 2022/23 года, превзойдя Китай как крупнейшего поставщика в Индию.

Покупки Индии в России помогли не только местным фермерам, но и другим зависимым от импорта странам, таким как Бразилия, Аргентина, Малайзия и Индонезия, сдержать рост мировых цен, сказал другой представитель отрасли из Нью-Дели.

По его словам, мировые цены могли бы вырасти еще больше, если бы Индия также перешла от России к другим поставщикам, таким как Китай и Марокко, у которых ограниченные поставки на экспорт.