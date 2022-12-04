Декабрь, 04 в 10:13

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана заявила, что в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение темпов боев в Украине.

По ее словам, украинская армия и население еще больше полны решимости бороться за свою свободу, несмотря на масштабные повреждения энергосистемы из-за ракетных атак. Но в ближайшие несколько месяцев все же следует ожидать снижение темпов боевых действий.

— Мы уже наблюдаем своего рода снижение темпов конфликта… и ожидаем, что так будет в ближайшие месяцы, — сказала Аврил Хейнс.

Она заявила, что и украинские, и российские военные попытаются переоснастить и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы, но пока не ясно, как это будет выглядеть.

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— На самом деле у нас есть изрядный скептицизм относительно того, будут ли россияне на самом деле готовы это сделать. Я думаю более оптимистично про украинцев в этот период, — сказала директор Национальной разведки США.

Также Хейнс заявила, что Россия тратит артиллерийские снаряды быстрее, чем успевает их производить.

– Вряд ли смогу назвать точные цифры на этом форуме, но снаряды тратятся достаточно быстро. И мы считаем, что пока они не способны самостоятельно пополнять то, что тратят, – подчеркнула Хейнс.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп военных операций на Востоке Украины может возрасти в ближайшие недели.