Декабрь, 04 в 13:29

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в ходе переговоров ему удалось освободить его страну от необходимости соблюдать потолок цен, который установили на российскую нефть.

Об этом Сийярто написал у себя в соцсетях.

– Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть, – сообщил он.

Министр добавил, что таким образом Венгрия “защитила безопасность энергоснабжения страны”.

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Он выразил мнение, что введение потолка цен на российскую нефть якобы “больше всего вредит европейской экономике”.

Страны Большой семерки, Евросоюз и Австралия ранее согласовали предельную цену на морские поставки нефти из России на уровне 60 долларов за баррель.

Санкции вступят в силу завтра, 5 декабря.

Впоследствии предельную цену планируют регулярно пересматривать.

В Москве уже отреагировали на эту информацию – там утверждают, что якобы не станут поставлять нефть по условиям ценового потолка.

СМИ сообщают, что с начала 2022 года РФ купила более сотни судов для перевозки нефти. Этот “теневой флот”, как предполагается, хотят использовать для доставки нефти в Китай, Индию и другие страны Азии.