Грудень, 04 в 13:29

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, у ході переговорів йому вдалося звільнити його країну від необхідності дотримуватись стелі цін, яку встановили на російську нафту.

Про це Сійярто написав у себе в соцмережах.

– Під час переговорів про граничну ціну на нафту ми завзято боролися за інтереси Угорщини, і в результаті нам це вдалося: Угорщину було звільнено від обмеження ціни на нафту, – повідомив він.

Міністр додав, що у такий спосіб Угорщина “захистила безпеку енергопостачання країни”.

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Він висловив думку, що запровадження стелі цін на російську нафту нібито “найбільше шкодить європейській економіці”.

Країни Великої сімки, Євросоюз та Австралія раніше узгодили граничну ціну на морські постачання нафти з Росії на рівні 60 доларів за барель.

Санкції набудуть чинності завтра, 5 грудня.

Згодом граничну ціну планують регулярно переглядати.

У Москві вже відреагували на цю інформацію – там стверджують, що нібито не поставлятимуть нафту за умовами цінової стелі.

ЗМІ повідомляють, що з початку 2022 року РФ купила понад сотню суден для перевезення нафти. Цей “тіньовий флот”, як передбачається, хочуть використовувати для доставки нафти до Китаю, Індії та інших країн Азії.