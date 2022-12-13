Декабрь, 13 в 16:19

От российского телеканала Дождь ждут объяснений – чем будут заниматься его сотрудники, которые находятся в Литве по рабочим визам, после того как телеканал в этой стране лишили лицензии на вещание.

Об этом рассказала глава Управления по делам гражданства и миграции Литвы Майра Розе, сообщает национальный вещатель LSM.

– Телеканалу выдали 13 виз. Цель была – обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы и другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, нужно понять, сохранилась ли цель выдачи виз, – заявила Розе.

По ее словам, отзыв лицензии на вещание не означает, что сотрудники телеканала потеряли право находиться в Латвии. Однако им необходимо до 20 декабря предоставить информацию о том, чем они будут заниматься в дальнейшем. Впоследствии будет приниматься решение о том, что делать дальше.

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– Мы слышали, что Дождь планирует продолжить выкладывать контент на YouTube, и это тоже в известном смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопрос о каждом человеке – пусть дадут объяснение, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли первоначальная цель получения визы, – сказала глава Управления миграции.

Однако если Служба госбезопасности Латвии (VDD) выяснит, что конкретный сотрудник угрожает государственной безопасности страны, его визу немедленно аннулируют.

Ранее по рекомендации VDD в черный список внесли ведущего Алексея Коростелева, который сказал в прямом эфире, что телеканал “смог помочь” мобилизованным россиянам.

За это заявление его уволили с телеканала. Он живет в Грузии и у него не было латвийской визы.

Ранее, 6 декабря, Нацсовет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание у телеканала Дождь. Это произошло после призывов в прямом эфире оказывать помощь российским военным, которые ведут захватническую войну против Украины.

Напомним, телеканал получил два предупреждения и был оштрафован за игнорирование стандартного требования ко всем СМИ по обязательному титрованию программ на государственном языке Латвии, а также – за демонстрацию в эфире карту РФ, на которой временно оккупированный Крым незаконно указали как часть России.

Главный редактор Дождя Тихон Дзядком заявил на пресс-конференции, что российский телеканал надеется вернуться в вещание Латвии и сейчас “работает над исправлением нарушений”.

Источник: LSM

Фото: Дождь