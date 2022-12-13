Грудень, 13 в 16:19

Від російського телеканалу Дождь чекають пояснень – чим займатимуться його співробітники, які перебувають у Литві з робочими візами, після того як телеканал у цій країні позбавили ліцензії на мовлення.

Про це розповіла голова Управління у справах громадянства та міграції Литви Майра Розе, повідомляє національний мовник LSM.

– Телеканалу видали 13 віз. Мета була – забезпечити мовлення телеканалу. Серед отримувачів є режисери, оператори та інші співробітники. Тому зараз, коли ліцензію анульовано, потрібно зрозуміти, чи збереглася мета видачі віз, – заявила Розе.

За її словами, відкликання ліцензії на мовлення не означає, що співробітники телеканалу втратили право перебувати в Латвії. Однак їм необхідно до 20 грудня надати інформацію про те, чим вони займатимуться натомість. Згодом ухвалюватиметься рішення про те, що робити далі.

Зараз дивляться

– Ми чули, що Дождь планує продовжувати викладати контент на YouTube, і це також у певному сенсі створення передач. Тому ми написали цій компанії, відправили питання про кожну людину – нехай дадуть пояснення, чим займатиметься людина, і чи зберігається початкова мета отримання візи, – сказала голова Управління міграції.

Однак, якщо Служба держбезпеки Латвії (VDD) з’ясує, що конкретний співробітник загрожує державній безпеці країни, його візу негайно анулюють.

Раніше за рекомендацією VDD до чорного списку внесли ведучого Олексія Коростелева, який сказав у прямому ефірі, що телеканал “зміг допомогти” мобілізованим росіянам.

За цю заяву його звільнили з телеканалу. Він живе у Грузії і не мав латвійської візи.

Раніше, 6 грудня, Нацрада з електронних ЗМІ Латвії відкликала ліцензію на мовлення телеканалу Дождь. Це сталося після закликів у прямому ефірі надавати допомогу російським військовим, які ведуть загарбницьку війну проти України.

Нагадаємо, телеканал отримав два попередження та був оштрафований за ігнорування стандартної вимоги до всіх ЗМІ щодо обов’язкового титрування програм державною мовою Латвії, а також – за демонстрацію в ефірі карти РФ, на якій тимчасово окупований Крим незаконно вказали як частину Росії.

Головний редактор Дождя Тихон Дзядком заявив на пресконференції, що російський телеканал сподівається повернутися у мовлення Латвії і зараз “працює над виправленням порушень”.

Джерело: LSM

Фото: Дождь