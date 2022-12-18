Грудень, 18 в 10:56

Північна Корея 18 грудня запустила дві балістичні ракети в напрямку Японського моря у межах відновлення випробувань зброї. Цей запуск став восьмим цьогоріч.

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що північнокорейська ракета пролетіла 300 км на максимальній висоті у близько 600 км, перш ніж впала біля східного узбережжя Північної Кореї і за межами виняткової економічної зони Японії. За його словами, жодних пошкоджень суден чи літаків не зафіксовано.

– Якщо Північна Корея навмисно здійснила запуск ракети в той час, коли міжнародне співтовариство відволікається на російське вторгнення в Україну, такий акт абсолютно неприпустимий. Якими б не були мотиви, повторні ракетні запуски Північної Кореї абсолютно неприпустимі, і ми не можемо ігнорувати значний ракетний і ядерний прогрес, – сказав він журналістам.

Північна Корея намагається вдосконалити свої збройні технології і чинити тиск на Сполучені Штати, щоб змусити їх піти на поступки, такі як послаблення санкцій, на тлі тривалих переговорів про роззброєння, що зайшли в глухий кут.

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Вважається, що Північна Корея також може розглядати заклопотаність США конфліктом в Україні як шанс прискорити випробувальну діяльність без будь-якої серйозної реакції з боку Вашингтона.

Нагадаємо, КНДР запустила балістичну ракету 18 листопада, яка впала поблизу японського острова Хоккайдо.