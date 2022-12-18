Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

КНДР запустила дві балістичні ракети – Міноборони Японії

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Ракета КНДР
Фото: Depositphotos

Північна Корея 18 грудня запустила дві балістичні ракети в напрямку Японського моря у межах відновлення випробувань зброї. Цей запуск став восьмим цьогоріч.

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що північнокорейська ракета пролетіла 300 км на максимальній висоті у близько 600 км, перш ніж впала біля східного узбережжя Північної Кореї і за межами виняткової економічної зони Японії. За його словами, жодних пошкоджень суден чи літаків не зафіксовано.

– Якщо Північна Корея навмисно здійснила запуск ракети в той час, коли міжнародне співтовариство відволікається на російське вторгнення в Україну, такий акт абсолютно неприпустимий. Якими б не були мотиви, повторні ракетні запуски Північної Кореї абсолютно неприпустимі, і ми не можемо ігнорувати значний ракетний і ядерний прогрес, – сказав він журналістам.

Північна Корея намагається вдосконалити свої збройні технології і чинити тиск на Сполучені Штати, щоб змусити їх піти на поступки, такі як послаблення санкцій, на тлі тривалих переговорів про роззброєння, що зайшли в глухий кут.

Зараз дивляться

Вважається, що Північна Корея також може розглядати заклопотаність США конфліктом в Україні як шанс прискорити випробувальну діяльність без будь-якої серйозної реакції з боку Вашингтона.

Нагадаємо, КНДР запустила балістичну ракету 18 листопада, яка впала поблизу японського острова Хоккайдо.

Читайте
Після заяв США про постачання боєприпасів: потяг з КНДР вирушив до РФ

Джерело: AP
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка