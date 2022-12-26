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КНДР вторглася у повітряний простір Південної Кореї: у відповідь підняли бойову авіацію

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
КНДР Північна Корея
Фото: Depositphotos

Безпілотні літальні апарати  КНДР вторглися до повітряного простору Південної Кореї.

За даними південнокорейських військових, дрони були помічені під час перетину кордону двох країн — так званої демаркаційної лінії.

Після того, як їх помітили, південнокорейське військове командування вирішило підняти бойові літаки та ударні вертольоти. Авіація зробила попереджувальні постріли.

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Але після вильоту штурмовик КА-1 зазнав аварії й розбився. Пілоти залишились живі — встигли катапультуватися.

За твердженням південнокорейських військових, авіакатастрофа сталася через дії північного сусіда.

Крім того, військові вирішили поки що припинити роботу аеропортів у містах Кімпхо та Інчхон.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея випробувала балістичні ракети.

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Джерело: Reuters
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