КНДР вторглася у повітряний простір Південної Кореї: у відповідь підняли бойову авіацію
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Безпілотні літальні апарати КНДР вторглися до повітряного простору Південної Кореї.
За даними південнокорейських військових, дрони були помічені під час перетину кордону двох країн — так званої демаркаційної лінії.
Після того, як їх помітили, південнокорейське військове командування вирішило підняти бойові літаки та ударні вертольоти. Авіація зробила попереджувальні постріли.
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Але після вильоту штурмовик КА-1 зазнав аварії й розбився. Пілоти залишились живі — встигли катапультуватися.
За твердженням південнокорейських військових, авіакатастрофа сталася через дії північного сусіда.
Крім того, військові вирішили поки що припинити роботу аеропортів у містах Кімпхо та Інчхон.
Нагадаємо, нещодавно Північна Корея випробувала балістичні ракети.