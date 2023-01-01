Січень, 01 в 17:09

У Білорусі диктатор Олександр Лукашенко підписав указ, яким проголосив 2023 “роком миру та творення”, незважаючи на обстріли України з цієї території.

Відповідний документ опублікований на сайті президента Білорусі.

– 2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав голова держави Олександр Лукашенко, – йдеться в тексті указу.

Документ, згідно з опублікованими даними, було затверджено нібито з метою “консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави”.

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– Ключовими напрямками наступного року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві, – сказано в указі.

Там додали, що подібний крок має стати “білоруською відповіддю на мілітаризацію у європейському регіоні”.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомив, що Росія планує запровадити воєнний стан на початку січня. Після цього Росія та Білорусь мають закрити кордони для чоловіків призовного віку.

Тим часом начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що з 5 січня в Росії хочуть розпочати чергову хвилю мобілізації.