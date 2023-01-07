Россия после Рождества планирует объявить новую волну мобилизации – разведка Эстонии

Январь, 06 в 22:29

После Рождества Россия планирует объявить вторую волну мобилизации, не завершив даже первой.

Об этом сообщил ERR руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии, полковник Марго Гросберг.

По признакам, которые наблюдает эстонская разведка, мобилизация уже готовится – например, в одну из типографий Краснодарского края поступил заказ на печать 5 тысяч повесток.

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Гросберг сообщил, что больше информации о новой волне мобилизации в России появится на следующей неделе до 15 января. Он добавил, что Кремль фактически продолжает мобилизацию, несмотря на то, что официальные лица заявляли о ее “завершении”.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на фоне больших потерь личного состава РФ готовит вторую волну “долевой мобилизации” в первом квартале 2023 года.

Также агрессоры будут чаще применять дроны-камикадзе для ударов по Украине.

Генштаб ВСУ в это время сообщал, что очередную волну мобилизации в России запланировали на январь-февраль 2023 года.

Источник: ERR