Январь, 06 в 21:55

Россия намерена отдать приказ о мобилизации до 500 тыс. призывников в январе в дополнение к 300 тыс., которые были призваны осенью, что является еще одним очевидным признаком того, что президент РФ Владимир Путин не намерен заканчивать войну.

Об этом в комментарии The Guardian заявил заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам, Украина считает, что призывники станут частью ряда российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге страны.

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Россия пока отрицает подготовку второй волны мобилизации, а Путин в прошлом месяце заявил, что говорить о новом призыве “бессмысленно”, утверждая, что только половина уже мобилизованных была отправлена в Украину. Впрочем, перед первой мобилизацией российские официальные лица, включая Путина, тоже отрицали планы объявить мобилизацию.

Предупреждение со стороны ГУР МО о новой мобилизации в РФ появилось в то время, когда Россия объявила одностороннее прекращение огня на Рождество.

Скибицкий сказал, что России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены. По его словам, многое также будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.

— Если Россия проиграет на этот раз, то Путин потерпит крах, — сказал Скибицкий, назвав следующие шесть-восемь месяцев последним толчком.

По его словам, Украина ожидает, что последняя волна мобилизации будет объявлена 15 января, после зимних праздников в России.

Скибицкий добавил, что россияне будут пытаться делать акцент на количестве людей и техники, чтобы подавить силы обороны Украины.

— Мы рассчитываем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться — в Херсоне и Крыму. Это то количество людей, которое им будет нужно для выполнения такой задачи, — сказал Скибицкий, объясняя, почему они ожидают, что будет мобилизовано полмиллиона.

В конце декабря министр обороны Алексей Резников и командующий Сухопутными войсками Валерий Залужный заявили, что Россия снова нападет из Беларуси в феврале этого года.

По словам Скибицкого, Россия имеет в Беларуси только одну дивизию численностью около 15 тыс. человек. В феврале прошлого года она имела 45 тыс. и не смогла взять Киев, даже несмотря на то, что Украина была недостаточно подготовлена.

Сейчас северные оборонительные позиции Украины сильны и Украина готова, говорит Скибицкий.

— Конечно, это может измениться, если Беларусь присоединится к войне, — сказал Скибицкий.

The Guardian отмечает, что для компенсации тяжелых боевых потерь за 10 месяцев войны, Россия также завербовала десятки тысяч заключенных, которые воюют в составе частной военной группы Вагнера.

Фото: Головне управління розвідки