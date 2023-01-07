Росія після Різдва планує оголосити нову хвилю мобілізації – розвідка Естонії

Січень, 06 в 22:29

Після Різдва Росія планує оголосити другу хвилю мобілізації, не завершивши при цьому навіть першої.

Про це повідомив ERR керівник центру розвідки Збройних сил Естонії, полковник Марго Гросберг.

За ознаками, які спостерігає естонська розвідка, мобілізація уже готується – наприклад, до однієї з друкарень Краснодарського краю надійшло замовлення на друк 5 тисяч повісток.

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Гросберг повідомив, що більше інформації про нову хвилю мобілізації в Росії з’явиться наступного тижня, до 15 січня. Він додав, що Кремль фактично продовжує мобілізацію, незважаючи на те, що офіційні особи заявляли про її “завершення”.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на тлі великих втрат особового складу РФ готує другу хвилю “часткової мобілізації” в першому кварталі 2023 року.

Також агресори частіше застосовуватимуть дрони-камікадзе для ударів по Україні.

Генштаб ЗСУ тим часом повідомляв, що чергову хвилю мобілізації в Росії запланували на січень-лютий 2023 року.

Джерело: ERR