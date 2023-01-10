Январь, 10 в 9:48

Китайское вторжение на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск. В результате Пекину вряд ли удастся выиграть.

Об этом сообщил американский аналитический центр CSIS, который пришел к такому выводу с помощью 24 военных игр, моделировавших возможную войну.

Отмечено, что в играх приняли участие генералы и офицеры ВМС США в отставке, а также бывшие чиновники Пентагона.

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В большинстве сценариев американские силы теряют два авианосца и от 10 до 20 больших надводных кораблей. Приблизительно 3200 американских военнослужащих будут убиты за три недели боев, что составляет почти половину того, что США потеряли за два десятилетия боев в Ираке и Афганистане.

— Такие потери нанесли бы ущерб глобальному положению США на многие годы, — говорится в заключении аналитического центра.

В результате войны Китай тоже сильно страдает. Его военно-морской флот и ядро десантных сил будут разбиты, а десятки тысяч солдат будут в плену. По данным отчета, Китай потеряет около 10 тысяч военнослужащих, 155 боевых самолетов и 138 крупных кораблей.

Япония, вероятно, потеряет более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, а военные базы США на ее территории будут атакованы со стороны Китая.

Что касается Тайваня, он потеряет около 3500 человек и весь флот, экономика острова будет разрушена.

В то же время, аналитики не считают, что нападение Китая на Тайвань обязательно произойдет.