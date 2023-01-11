Январь, 11 в 13:38

Из-за ограничений цен на нефть Россия ежедневно теряет $172 млн.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

Отмечено, что с 5 февраля, когда ограничения начнут распространяться еще и на нефтепродукты, потери РФ возрастут до $280 миллионов в день.

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Флагманская российская нефть уже сейчас продается ниже мировых цен более чем вдвое.

— Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то начали действовать, и их влияние столь же значительно, как и ожидалось, — заявил ведущий аналитик CREA Лаури Мулливирта.

В Центре считают, что ЕС должен ввести еще большее количество ограничений на нефть. Так, дальнейшее снижение верхнего предела до $25-35 за баррель с действующих $60 все равно будет выше затрат на добычу и транспортировку, но сократит доходы РФ от экспорта как минимум еще на 100 миллионов евро в день.

– Важно снизить предельную цену до уровня, который лишает Кремль налогооблагаемых нефтяных прибылей, а также ограничить оставшийся импорт нефти и газа из России, – добавил аналитик.

В то же время существует вероятность, что Кремль решит сократить поставки. Это приведет к росту цен на нефть. Сейчас РФ ищет способы противостоять ценовому потолку, который российский диктатор Владимир Путин назвал “незаконным”.

По данным организации, РФ отгрузила сырую нефть на сумму €3,1 млрд на судах, на которые распространяется ценовой потолок. Другие меры, такие как ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции по продаже танкеров, могут сократить доходы агрессора от ископаемого топлива еще на €200 млн в день.

2 декабря страны ЕС, G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть, транспортируемую по морю. Она составляет $60 за баррель.