Січень, 11 в 13:38

Через обмеження цін на нафту Росія щодня втрачає $172 млн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на на фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря (CREA).

Зазначено, що з 5 лютого, коли обмеження почнуть поширюватись ще й на нафтопродукти, втрати РФ зростуть до $280 мільйонів на день.

Зараз дивляться

Флагманська російська нафта вже зараз продається дешевше за світові ціни більше ніж удвічі.

– Заборона ЄС на нафту та обмеження цін на нафту нарешті почали діяти, і вплив настільки ж значний, як і очікувалося, – заявив провідний аналітик CREA Лаурі Муллівірта.

У Центрі вважають, що ЄС має запровадити ще більше обмежень на нафту. Так, подальше зниження верхньої межі до $25-35 за барель з чинних $60 все одно буде вищим за витрати на видобуток і транспортування, але скоротить доходи РФ від експорту щонайменше ще на 100 мільйонів євро на день.

– Важливо знизити граничну ціну до рівня, який позбавить Кремль оподатковуваних нафтових прибутків, а також обмежити інший імпорту нафти та газу з Росії, – додав аналітик.

Водночас існує ймовірність, що Кремль вирішить скоротити постачання. Це призведе до зростання цін на нафту. Зараз РФ шукає способи протистояти ціновій стелі, яку російський диктатор Володимир Путін назвав “незаконною”.

За даними організації, РФ відвантажила сиру нафту на суму €3,1 млрд на суднах, на які поширюється цінова стеля. Інші заходи, як-от посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити доходи агресора від викопного палива ще на €200 млн на день.

2 грудня країни ЄС, G7 та Австралія домовилися про граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем. Вона становить $60 за барель.