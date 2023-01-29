Война выставляет жесткие счета авторам и соучастникам — Подоляк о взрывах в Иране
Советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные взрывы на стратегических объектах в Иране. По его словам, война “выставляет жесткие счета соучастникам”.
Об этом он написал в Twitter.
— Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка, – написал он.
Подоляк также отметил, что Украина предупреждала об этом.
Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.
Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.
Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.
???????? ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023
В ночь на 29 января в Иране прогремели мощные взрывы. Были нанесены удары по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.
Иран поставляет России дроны-камикадзе для ударов по территории Украины.