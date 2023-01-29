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Война выставляет жесткие счета авторам и соучастникам — Подоляк о взрывах в Иране

Бедрак Виктория, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные взрывы на стратегических объектах в Иране. По его словам, война “выставляет жесткие счета соучастникам”.

Об этом он написал в Twitter.

— Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка, – написал он.

Подоляк также отметил, что Украина предупреждала об этом.

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В ночь на 29 января в Иране прогремели мощные взрывы. Были нанесены удары по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.

Иран поставляет России дроны-камикадзе для ударов по территории Украины.

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