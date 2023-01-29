Январь, 29 в 15:26

Советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные взрывы на стратегических объектах в Иране. По его словам, война “выставляет жесткие счета соучастникам”.

Об этом он написал в Twitter.

— Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка, – написал он.

Подоляк также отметил, что Украина предупреждала об этом.

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Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

???????? ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

В ночь на 29 января в Иране прогремели мощные взрывы. Были нанесены удары по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.

Иран поставляет России дроны-камикадзе для ударов по территории Украины.