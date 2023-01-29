Январь, 29 в 11:53

В ночь на 29 января на стратегических объектах в Иране прозвучала серия мощных взрывов. Были нанесены удары по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.

Отметим, что Иран является главным военным союзником России и поставляет стране-агрессору дроны-камикадзе для ударов по территории нашего государства.

Что произошло в Иране и кто может быть причастен к ночным атакам – читайте дальше в материале.

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Где звучали взрывы

Как сообщают СМИ, всего в Иране было зафиксировано семь локаций, подвергшихся ударам.

В частности, взрывы раздавались на военном заводе по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан, на военных базах в Хамадане и Кередже.

В городе Шахид-Салиме в провинции Восточный Азербайджан вспыхнул крупный завод по производству моторных масел.

Также были атакованы заводы по производству ракет и дронов типа Shahed в разных местах Ирана. О взрывах сообщали и в Тегеране, по словам местных жителей, там ударам подверглись правительственные дома.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что ВВС армии Ирана и Корпуса стражей Исламской революции приведены в полную боевую готовность.

Что говорят в Минобороны Ирана

В Минбороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на завод по производству боеприпасов в Исфахане.

По данным ведомства, повреждения якобы получила “крыша цеха”, а нападение “не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования”.

— Вечером 28 января, около 23:30, был произведен “неудачный” обстрел с использованием БПЛА одного из цеховых комплексов Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались, – цитирует комментарии ведомства издание Al Arabiya.

Какой стране принадлежат беспилотники, атаковавшие иранский военный объект, власти Ирана пока не говорят.

Иранские чиновники в причастности к атаке дронов обвиняют Израиль. Издание Al Arabiya пишет, что Иерусалим начал специальную военную операцию внутри Ирана, целью которой является уничтожение иранской военной промышленности.

В Тегеране и других городах вспыхнули столкновения иранских протестующих и КСИР, протестующие пытаются захватить полицейские участки, военные базы и админздания, скандируют: Смерть диктатору! Смерть (верховному лидеру Ирана Али) Хаменеи.

Также сообщается, что в Иране полностью отключили интернет.

Кто может быть причастен к взрывам в Иране

Журналист Юрий Бутусов считает, что взрывы в Иране – это справедливое наказание, ведь страна помогает России и предоставляет ей вооружение для полномасштабной войны против Украины.

Он отметил, что взрывы начались сразу после вспышки террористических актов в Израиле и в секторе Газа, в результате которых погибло много израильтян. Впрочем, на данный момент ни одна из стран мира не взяла на себя ответственность за события в Иране.

– Интересно, что Иран, вооруженный новейшими российскими системами противовоздушной обороны, не смог отбить атаку. Иран сейчас является главным военным союзником РФ, обе террористические страны обмениваются военными технологиями и вооружением, проводят совместные военные операции. Очень справедливое наказание для Ирана, который ведет открытую террористическую войну против многих стран мира, в частности, против Украины, — написал он в Facebook.

Известный американский журналист Дэвид Фрум предположил, что за атакой могут стоять несколько стран.

— Серьезно, ни одна страна, работающая самостоятельно, не отважилась бы на такой удар. Кто бы ни был острием копья – это мировая коалиция, которая действует, чтобы помешать Ирану поставлять России оружие жестокости и геноцида. День памяти жертв Холокоста для этого подходит, – написал он.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, атаки на военные объекты в Иране являются следствием политики этого государства, поскольку оно поддерживает терроризм.

— То, что происходит в Иране, можно назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления. Будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный, — сказал он в эфире национального телемарафона.